Москалькова предложила открыть пункт пропуска между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной стоит открыть хотя бы один пункт пропуска для населения, в том числе с истекшим сроком действия загранпаспортов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Наверное, надо обсудить, что может быть какой-то один пункт пропуска открыть для российских граждан, которые бы хотели приехать к своим родным и близким. Но документов уже не имеют, чтобы легально выехать через другие страны»,— рассказала омбудсмен, выступая с докладом на заседании КПРФ (цитата по «РИА Новости»).

Татьяна Москалькова уточнила, что при отсутствии каких-либо дипотношений между РФ и Украиной работа уполномоченного по правам человека с международными организациями — единственный возможный вариант возвращения россиян домой. Запрос на подобную работу уже есть, добавила госпожа Москалькова. За последний год удалось воссоединить более 50 семей.