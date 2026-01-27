Число жалоб на сбои интернета в Санкт-Петербурге выросло до 2,5 тыс

Пользователи в Санкт-Петербурге жалуются на массовые сбои в работе интернета. По данным портала Detector404, за сутки зафиксировано более 2,5 тыс. жалоб на перебои с интернетом, а за последний час на момент 15:40 — 198 жалобы.

Накануне президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге встречу с губернатором Александром Бегловым. Вчера после восьми утра в регионе начались массовые сбои в работе интернета. В комитете по информатизации и связи петербуржцев предупредили, что в целях безопасности в городе возможны отключения мобильного интернета. Власти Санкт-Петербурга рекомендовали жителям региона использовать городской Wi-Fi. Как писали в СМИ, утром в центре города работали только сайты и сервисы из «белого списка».

«Белый список» — система, созданная под руководством Минцифры. Она позволяет ограничивать доступ к сети, исключая те сайты и сервисы, которые входят в «белый список». В него входят сервисы компаний VK, «Яндекс», крупнейшие маркетплейсы, сайты операторов связи, банки и некоторые СМИ.