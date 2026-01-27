В Пятигорске арестована женщина за поддержку террористов

Жительница Пятигорска арестована по подозрению в финансировании международной террористической организации — с 2016 по 2018 год она переводила деньги участникам запрещенной группировки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, фигурантка в течение двух лет осуществляла денежные переводы участникам международной организации, признанной террористической и запрещенной в России. Целью переводов было содействие деятельности этой группировки.

Следователь СК задержал обвиняемую, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подозреваемой предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование террористической деятельности).

По уголовному делу продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Валентина Любашенко