Африка больше платит Китаю по старым кредитам, чем получает новых

В последние годы объем кредитов, выдаваемых Китаем бедным странам Африки, сократился, при этом платежи по выданным ранее кредитам растут. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные платформы ONE Data.

В период с 2010 по 2014 год африканские страны получили кредиты и другие формы финансирования от Китая на общую сумму $38,8 млрд, а выплаты по ним составили лишь $8,4 млрд. То есть чистый денежный поток в их пользу составлял $30,4 млрд. В период с 2020 по 2024 год направление потока денег изменилось: африканские страны получили лишь $23,4 млрд и при этом выплатили Китаю $45,5 млрд. Тем самым чистый денежный поток для них был отрицательным, составив минус $22,1 млрд.

«Тот факт, что кредитование сократилось, а прошлые кредиты от Китая по-прежнему требуют обслуживания,— вот причина оттока средств»,— отмечает управляющий директор ONE Data Дэвид Макнейр. По его словам, в 2025 году эта тенденция сохранялась, дополняясь сокращением финансирования африканских стран из других источников — в частности, после закрытия Агентства США по международному развитию и сокращения других американских программ при Дональде Трампе.

