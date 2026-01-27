Bloomberg: коньячная индустрия Франции переживает кризис

Продажи французского коньяка в 2025 году упали до 141 млн бутылок — это минимум с 2009 года. Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на подсчеты французского Национального межпрофессионального бюро по коньякам (BNIC).

Издание отмечает, что отрасль в целом находится в кризисе. Исследовательская компания IWSR прогнозирует снижение спроса на коньяк в ближайшие годы — до 2029-го потребление будет падать в среднем на 2% в год. Запасы коньяка у производителей также растут — в среднем они достаточны, чтобы удовлетворить спрос в течение семи лет, но сейчас, по данным BNIC, этот показатель достиг рекордных 11 лет.

Сообщается, что этой зимой производители коньяка начали скоординированную вырубку лоз, чтобы снизить количество винограда для коньяка из-за падения спроса. Это первый случай согласованного уничтожения лоз с 1990-х годов. Bloomberg сообщает, что некоторые производители уже начали сокращать сотрудников. Так, небольшой коньячный дом Hine вырубил примерно 10% лоз и сократил более трети сотрудников. Один из крупнейших производителей — Hennessy в ближайшее время не будет нанимать новых сотрудников, кроме того, по итогам 2025 года работникам не выплатили обычный годовой бонус.

Снижение спроса на коньяк стало частью общего сокращения спроса на товары класса люкс в условиях роста стоимости жизни. Негативное влияние оказало и повышение пошлин на импорт коньяка США и Китаем — на эти два рынка приходится более половины всего потребления этого напитка в мире. В 2025 году импорт бренди в Китай (включая коньяк) упал почти на 40%. Общий объем мирового рынка коньяка оценивается в €2,2 млрд, во Франции в его производстве занято около 70 тыс. человек.

Яна Рождественская