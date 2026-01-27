Общежитие Башкооптехникума с рухнувшей стеной продают за 60 млн рублей
Башпотребсоюз выставил на продажу за 60 млн руб. здание общежития Башкирского кооперативного техникума на Коммунистической, 52а, сообщает портал «Пруфы» со ссылкой на объявление на «Авито». Информацию подтвердили и в Башпотребсоюзе в ответ на звонок «Ъ-Уфа».
Фото: Идэль Гумеров
30 июля прошлого года задняя стена четырехэтажного здания, построенного в 1958 году, обрушилась со второго по четвертый этаж. В инциденте никто не пострадал — постройка не используется по назначению, в 2024 году ее расселили.
По данным «Авито», здание с центральным отоплением продается по цене около 32,9 тыс. руб. за кв. м. Под продажу идет и земельный участок с 30 парковочными местами. Сооружение находится в историческом центре Уфы в 200 м от «нулевого километра», в месте «высокой концентрации автомобильного и пешеходного трафика», говорится в описании лота. Также авторы объявления указали на наличие «частичного обрушения задней стены».
В конце октября 2025 года Башкультнаследие включило здание в список памятников истории и культуры.
Подробнее об истории здания и обрушении июльском обрушении — в статье «Ъ-Уфа» «Старый ампир рухнул».