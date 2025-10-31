Здание общежития Башкооптехникума с рухнувшей стеной признали памятником истории

Башкультнаследие включило в перечень объектов культурного наследия здание общежития Башкирского кооперативного техникума на Коммунистической, 52а в центре Уфы.

Новоявленный памятник истории и культуры строился в 1953-1958 году трестом «Уфастрой». В проект здания были включены элементы сталинского ампира — парадный фасад с четырехколонным портиком, балконы, карнизы. В 2017 году сооружение включено в число выявленных объектов культурного наследия.

Предметом охраны памятника, в числе прочих, стало конструктивное решение с кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями, балконными плитами и карнизами, вальмовой металлической кровлей с водостоком. Кроме того, охраняются государством композиции фасадов (как главного, так и торцевых и дворового), межэтажные, венчающие и подоконные карнизы, балконы, плитка на первом этаже внутри здания.

Вечером 30 июля рухнула стена дворового фасада общежития со второго по четвертый этаж.

Подробнее об истории здания и обрушении стены — в статье «Старый ампир рухнул».

Идэль Гумеров