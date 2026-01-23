В Карабаше завели дело о халатности из-за аварии, оставившей без тепла 31 дом

Следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Причиной стал прорыв трубопровода в Карабаше, из-за которого более 30 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с 20 по 23 января неустановленные сотрудники администрации Карабаша не приняли должных мер по обеспечению отоплением 31 дома, семи торговых объектов и двух образовательных учреждений второго микрорайона. В итоге утром 21 января прорвало трубу, что оставило 3,6 тыс. граждан без тепла и горячей воды. Это создало угрозу безопасности жизни и здоровья населения, подчеркивает следствие.

Следователи выборочно осматривают квартиры и помещения социальных объектов и замеряют там температуру. Проводится допрос граждан. Ситуацию по восстановлению теплоснабжения следственное управление СКР по региону держит на контроле.

Сейчас ликвидацией последствий коммунальной аварии занимаются 15 бригад. Это 99 человек и пять единиц техники. К местным службам из трех бригад присоединились еще 12 дополнительных — из Кыштыма, Чебаркуля и Каслей, а также от «Карабашмеди». Помогают сотрудники аварийно-спасательного подразделения Русской медной компании и ее благотворительного фонда.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария произошла утром 21 января. На утро 23 января в 18 домах из 31 восстановили отопление. Прокуратура Карабаша возбудила административное дело в отношении ООО «Перспектива» по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Виталина Ярховска