На Ставрополье будут судить подозреваемого в получении взяток начальника колонии

Кочубеевский районный суд рассмотрит дело бывшего начальника исправительной колонии, обвиняемого в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурант, зная о торговле продовольственными товарами одним из заключенных, предложил ему избежать дисциплинарных мер за денежную плату и ценные предметы. Так, с августа по ноябрь 2023 года подсудимый получил около 165 тыс. руб. и бытовую технику от заключенного за покровительство.

Константин Соловьев