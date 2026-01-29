Суд прошелся по пунктам договора

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил августовское решение Арбитражного суда Свердловской области, согласно которому девелопер Иван Кузнецов должен был выплатить бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину 10 млн руб. По данным картотеки суда, летом прошлого года суд удовлетворил иск Александра Куковякина к девелоперу Ивану Кузнецову. В деле речь шла о взыскании задолженности по договору, касающемуся замены застройщика на проблемном жилом проекте в Москве.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Куковякин в центре

В феврале 2025 года истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 10 млн руб. долга по договору возмездного оказания услуг. Как следует из материалов дела, в июне 2020 года между ИП Кузнецовым (являлся заказчиком) и ИП Куковякиным (исполнитель) был заключен договор возмездного оказания услуг. По договору девелопер действовал в интересах московского ООО «Уэйнбридж Девелопмент». Согласно договору истец обязался оказать заказчику услуги по сбору документации для последующей ее передачи новому застройщику жилого комплекса ввиду наличия дела о банкротстве прежнего застройщика. По данным «Ъ», речь идет о проекте «Нескучный Home & SPA» на юге Москвы.

Предметом спора стало невыполнение пункта договора об уплате аванса в размере 10 млн руб.

Иван Кузнецов заявлял, что срок исковой давности уже прошел. При этом в документах говорится, что девелопер направлял уведомление о расторжении договора в феврале 2025 года, то есть он считал договор действующим. Поэтому суд пришел к выводу, что срок исковой давности не пропущен, и встал на сторону Александра Куковякина.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Кузнецова Ивана Евгеньевича в пользу индивидуального предпринимателя Куковякина Александра Васильевича 10 000 000 руб. долга»,— говорится в решении суда, которое было вынесено в августе 2025 года.

Не согласившись с принятым решением, господин Кузнецов подал апелляционную жалобу, в которой просил суд отменить это решение. Из документов апелляционного суда следует, что, согласно договору, Иван Кузнецов должен был перечислить 10 млн руб., когда будет получено положительное заключение Минстроя РФ. В условиях говорится, что деньги перечисляются после оглашения Арбитражным судом Москвы резолютивной части судебного акта по делу об утверждении судом передачи новому застройщику прав и обязанностей прежнего застройщика. Но указанных событий не наступило.

Дело в том, что арбитражное дело о банкротстве застройщика «Строй-комплекс», которое фигурировало в договоре между уральскими предпринимателями, было прекращено, так как было заключено мировое соглашение.

«Тем самым, дальнейшее исполнение договора, не имело смысла и цели, с учетом того, что надобность в замене застройщика отпала и исполнять договор возможным не представлялось»,— говорится в судебных документах.



Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что право на получение вознаграждения в размере 10 млн руб. у истца не возникло «ввиду невыполнения им условий для получения авансового платежа – неоказания ответчиком услуг, предусмотренных договором, и имеющих потребительскую ценность для заказчика». Суд посчитал «заслуживающим внимания» заявление Ивана Кузнецова о пропуске трехлетнего срока исковой давности для обращения в суд. В итоге суд отменил решение, по которому Иван Кузнецов должен был Александру Куковякину 10 млн руб.

Напомним, в прошлом году Александра Куковякина признали банкротом.

