Проект реконструкции художественного музея Алтайского края не прошел экспертизу
Отрицательное заключение выдало КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» по итогам рассмотрения проектной документации на заключительный этап реконструкции здания Государственного художественного музея Алтайского края. Соответствующая информация размещена в реестре заключений Госэкспертизы.
Ранее проектно-сметную документацию разработало ООО «Век-Строй» (Барнаул). В октябре 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что проект завершения реконструкции музея должен пройти госэкспертизу в первом квартале 2026 года. Тогда же глава региона сказал, что власти в первом полугодии 2026 года определятся с источниками финансирования, в том числе поймут «есть ли у края такие деньги в бюджете, чтобы стартануть с этим объектом и уже не останавливаться».
Реконструкция музея ведется с 2012 года. В ходе работ выяснилось, что из-за состояния объекта его необходимо сносить и возводить новое здание. Тогда срок сдачи был установлен на вторую половину 2015 года. Впоследствии дата еще не раз переносилась. Объем вложений в проект уже составил около 1,5 млрд руб. В сентябре прошлого года глава регионального минстроя Иван Гилев сообщил, что в реконструкцию музея необходимо инвестировать еще порядка 2 млрд руб.