Жителей Липецка задержали за подделку документов через виртуальный «паспортный стол»

Правоохранители задержали двух жителей Липецка, которые создали виртуальный «паспортный стол» и подделывали миграционные документы. Их обвинили в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигурантов арестовали.

По данным полиции, злоумышленники публиковали в интернете и мессенджерах объявления о якобы официальном оформлении документов. Всего они подделали более 800 бумаг в 2024 — 2025 годах. Мошенники могли получить более 19 млн руб. Деньги, предположительно, выводили в цифровую валюту через криптообменники.

Полицейские задержали предполагаемого организатора схемы и ответственного за техническую поддержку сайтов. При обысках изъяли бланки миграционных документов и штампы, гербовые печати, телефоны и компьютеры.

Никита Черненко