Ростелеком нарастил долю в белгородской IT-компании «Медиа сервис» на 25%
ПАО «Ростелеком» через подконтрольное ООО «Коммит кэпитал» увеличило долю в белгородском разработчике компьютерного программного обеспечения ООО «Медиа сервис». Согласно изменениям в ЕГРЮЛ, она выросла с 51% до 75%.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Параллельно сократилась доля основателя «Медиа сервиса» Федора Жернового — с 49% до 25%. Его часть компании находится в залоге у «Коммит кэпитал».
По данным Rusprofile, ООО «Медиа сервис» было зарегистрировано в Белгороде в сентябре 2011 года. Уставный капитал — 14,7 тыс. руб. Гендиректор — Александр Минаев. 2024 год компания завершила с выручкой 335 млн руб. и убытком 50 млн руб.
Господин Жерновой также является руководителем белгородской АНО «Развитие», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.
