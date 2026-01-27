Ростелеком нарастил долю в белгородской IT-компании «Медиа сервис» на 25%

ПАО «Ростелеком» через подконтрольное ООО «Коммит кэпитал» увеличило долю в белгородском разработчике компьютерного программного обеспечения ООО «Медиа сервис». Согласно изменениям в ЕГРЮЛ, она выросла с 51% до 75%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Параллельно сократилась доля основателя «Медиа сервиса» Федора Жернового — с 49% до 25%. Его часть компании находится в залоге у «Коммит кэпитал».

По данным Rusprofile, ООО «Медиа сервис» было зарегистрировано в Белгороде в сентябре 2011 года. Уставный капитал — 14,7 тыс. руб. Гендиректор — Александр Минаев. 2024 год компания завершила с выручкой 335 млн руб. и убытком 50 млн руб. Господин Жерновой также является руководителем белгородской АНО «Развитие», которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

О том, сколько компании макрорегиона готовы вложить во внедрение ИИ-технологий, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова