UWW допустил российских борцов до 23 лет с флагом и гимном

Российские и белорусские борцы в возрастных категориях до 15, до 17, до 20 и до 23 лет допущены к международным соревнованиям с национальной символикой. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Решение принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета, согласно которой санкции не должны применяться в отношении юниоров из России и Белоруссии. В релизе UWW уточняется, что представляющие страны спортсмены, выступающие в указанных возрастных категориях, смогут соревноваться под национальным флагом и принимать участие в церемониях награждения, на которых будут играть государственные гимны.

С февраля 2025 года российские спортсмены получили разрешение выступать под флагом UWW. Ранее они участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Арнольд Кабанов