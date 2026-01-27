Воронежский ТЮЗ отказался от экспериментального формата продажи билетов

В связи с большим количеством обращений от жителей города Воронежский государственный театр юного зрителя (ТЮЗ) имени Маршака принял решение не менять привычный порядок реализации билетов и отменить предложенный ранее пробный формат, предполагавший продажу с 1-го по 4-е число каждого месяца исключительно владельцам «Пушкинских карт» (оператор — ВТБ). Об этом театр сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Объявление об изменении порядка реализации билетов было опубликовано 23 января. Планировалось, что оно вступит в силу с 1 февраля. Таким образом 1, 2, 3 и 4 февраля купить билеты можно было бы только по «Пушкинской карте», а с 5-го числа открылись бы продажи для всех зрителей театра.

«Пушкинская карта» — социальный проект, запущенный в 2021 году и направленный на популяризацию культуры среди молодежи. Государство ежегодно перечисляет на карту 5 тыс. руб., которые можно тратить исключительно на билеты в театры, кино, музеи и на концерты. На просмотр кинофильмов можно потратить до 2 тыс. из общего лимита. Баланс пополняется 1 января каждого года или после первого выпуска. Карта доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Проект реализуют Минцифры и Минкультуры РФ.

«В случае, если подобный порядок создаст существенные неудобства для зрителей — будет возвращена привычная процедура покупки билетов»,— отмечалось в сообщении ТЮЗа.

Однако анонсированное нововведение вызвало критику со стороны части зрителей. Сейчас комментарии к объявлению закрыты.

Информация об отмене пробного формата появилась в понедельник, 26 января. Театр принес извинения за неудобства и сообщил, что 1 февраля после 14:00 будут открыты продажи билетов на мартовский репертуар всеми способами: по «Пушкинской карте», в кассе ТЮЗа, а также на сайтах театра и билетного оператора.

Банк ВТБ (ПАО) стал оператором федеральной программы «Пушкинская карта» с 1 января 2026 года в связи с прекращением деятельности АО «Почта Банк» (бывший оператор) из-за его присоединения к ВТБ.

Ранее в январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ассоциация театральных критиков (АТК) определила в качестве лучшего спектакля 2025 года постановку Никитинского театра в Воронеже «Принц Гомбургский».

Денис Данилов