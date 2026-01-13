Спектакль Никитинского театра в Воронеже признали лучшим в 2025 году

Ассоциация театральных критиков (АТК) определила в качестве лучшего спектакля 2025 года постановку Никитинского театра в Воронеже «Принц Гомбургский». Режиссером выступила Елизавета Бондарь. Об этом сообщило издание «Театръ».

Второе место досталось спектаклю «Утиная охота» Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге (режиссер Антон Федоров). Третье — заняла постановка Евгения Писарева и электротеатра «Станиславский» в Москве «Пик Ник или Сказки Старого Ворона». В голосовании приняли участие 49 членов АТК. Они рассмотрели 108 спектаклей-кандидатов.

Спектакль «Принц Гомбургский» был поставлен Никитинским театром в Воронеже по мотивам одноименной пьесы немецкого драматурга Генриха фон Клейста. Премьера состоялась в апреле 2025 года. В основе сюжета лежат события датско-шведской войны 1675 года, главным героем является генерал кавалерии принц Гомбургский.

Подробнее о спектакле — в рецензии «Ъ».

Егор Якимов