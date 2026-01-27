Защита главы Гагаузии Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ

Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала жалобы в Европейский суд по правам человека в связи с ее содержанием под стражей. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат Наталья Байрам.

Госпожа Байрам указала, что Молдавия уже сталкивалась с решениями суда в Страсбурге по делам о незаконных задержаниях и нарушении статьи 5 Европейской конвенции о правах человека.

Кишиневский суд в августе 2025 года вынес обвинительный приговор Евгении Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». По этому же делу активистку блока «Победа» Светлану Попан приговорили к шести годам лишения свободы, обе подсудимые вину не признали. Госпожа Гуцул назвала приговор «политической расправой» и обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции.

Подробности — в материале «Ъ» «Семь лет за партработу».