Мэрии Нижнего Тагила грозит штраф 3,5 млн рублей из-за 50-метрового флагштока

По акту проверки закупки администрации Нижнего Тагила участникам выставили штраф около 3,5 млн руб. Об этом сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области.

Сейчас решение о штрафе и акт проверки рассматривают в апелляции в Свердловском арбитражном суде. По данным картотеки арбитражных дел, суд рассматривает иск к УФАС по делу, в котором участвуют администрация Нижнего Тагила, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», «Тагилдорстрой» и УФАС.

Следующее заседание по делу должно состояться 25 февраля.

При установке флагштока в Нижнем Тагиле УФАС выявили сговор на 25 млн руб. между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МБУ «Тагилгражданпроект» и АО «Тагилдорстрой», что привело к нарушению антимонопольного законодательства. «Тагилдорстрою» предоставили преимущественные условия на аукционе, компания получила доход 24,89 млн руб.

Флагшток высотой 50 метров установили в августе 2024 года ко Дню города. Длина флага на нем составляет 17 м, ширина — 11 м.

