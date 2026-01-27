«Франция напомнила о себе серией довольно громких краж»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, с чем связаны инциденты в столице Франции.

Пока в январе все были на каникулах, Франция напомнила о себе не только апре-ски в Les Arcs и распродажами в парижских бутиках, но и серией довольно громких краж. Их целью стали именно одежда и аксессуары класса люкс. В Париже прицельно пришли за коллекцией сумок одного известного русскоязычного блогера, а в Куршавеле сразу несколько русскоязычных семей заявили об ограблениях шале. И нет ничего удивительного, что мы видим во Франции такое количество подобных историй.

В статье The Guardian, вышедшей в прошлом году, очень внятно объяснялась природа этих краж. Речь там шла о целой серии хорошо организованных налетов в Париже по данным на август 2025 года. Среди ключевых эпизодов — взлом одного парижского шоурума, специализирующегося на перепродаже люксовых сумок: оттуда вынесли более 100 аксессуаров под брендами Hermes, Chanel, Dior и Louis Vuitton на сумму около €1 млн. Затем произошло ограбление офиса Louis Vuitton в центре Парижа, откуда преступники похитили крупную партию сумок с сопоставимым ущербом.

Случились и несколько атак на бутик Louis Vuitton на бульваре Сен-Жермен, включая так называемые ram-raids с въездом автомобиля в витрину. Отдельный эпизод — ночная кража со склада Loewe: оттуда исчезли десятки сумок на сумму около €100 тыс. Почему именно сумки? Потому что это идеальный объект для «черного» и «серого» рынков: высокий и стабильный международный спрос, компактность и ликвидность, легкость перепродажи и вывоза и при этом — отсутствие какого-либо по-настоящему работающего трекинга.

Анна Минакова