Пенсионеру из Омска потребовалось полгода на признание себя живым на «Госуслугах»

Прокуратура в судебном порядке добилась признания живым 62-летнего жителя Омска и взыскания компенсации морального вреда, рассказали в прокуратуре Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в июле 2025 года заявитель получил уведомление на сайте «Госуслуг» о блокировке банковских карт и учетной записи в связи со смертью. «Его данные были ошибочно внесены в медицинскую документацию при поступлении с бригадой скорой медицинской помощи неизвестного лица»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура внесла представление в медучреждение и направила в суд исковое заявление об установлении юридического факта нахождения омича в живых. В настоящее время судебное решение исполнено, заявитель получил 40 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Михаил Кичанов