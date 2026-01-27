Действующий крематорий выставлен на продажу в Томске за 370 млн рублей

На продажу в Томске выставили крематорий, который был построен в 2022 году и в настоящее время выполняет весь комплекс ритуальных услуг. Его стоимость оценивается в 370 млн руб. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито».

Крематорий находится на территории действующего кладбища в деревне Boронинo. Общая площадь объекта составляет 3,3 тыс. кв. м. Комплекс состоит из двух блоков — административного, в котором принимают посетителей и оказывают консультации, а также санитарно-технического. Здание оснащено оборудованием для кремационной линии и системой отопления с газовой котельной. Объект расположен на земельном участке, который находится в долгосрочной аренде.

В качестве продавца указан Совкомбанк. Согласно объявлению, средняя ежемесячная выручка бизнеса за последний год составляет 4 млн руб., окупаемость — семь месяцев.

Как выяснил «Ъ-Сибирь», крематорий банку передан ООО «Спецритуалтомск» в качестве отступного по кредитному договору. По данным картотеки арбитражных дел, Совкомбанк обратился в арбитражный суд Томской области с требованием о признании ООО «Спецритуалтомск» банкротом в январе 2025 года. Общая сумма задолженности на тот момент составляла 1,6 млрд руб. В апреле 2025 года суд прекратил производство по делу в связи с отказом банка от признания должника банкротом.

Лолита Белова