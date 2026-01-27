Российских пятиборцев-юниоров допустили к турнирам с национальной символикой

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) допустил к стартам российских юниоров с национальным флагом и гимном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Современное пятиборье включает в себя пять дисциплин: фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также комбинированный вид (комбайн), который объединяет бег и стрельбу из лазерного пистолета.

Отмечается, что к турнирам допущены спортсмены в возрастных группах до 15, 17 и 19 лет. «Это очередное бесспорное позитивное решение в пользу российского спорта и результат последовательной работы по защите интересов российских атлетов, а также подтверждение того, что спортивный диалог постепенно возвращается в конструктивное русло»,— заявил Михаил Дегтярев.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям разрешить российским и белорусским юниорам участвовать в индивидуальных и командных турнирах без каких-либо ограничений, то есть с национальной символикой. Ранее к юношеским соревнованиям были допущены волейболисты, всадники, фехтовальщики, керлингисты и тяжелоатлеты из этих стран.

Таисия Орлова