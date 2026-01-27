Пять самолетов до Шереметьево сели во Внуково и Домодедово из-за снегопада

С начала суток пять самолетов, следовавших в Шереметьево, «ушли» на запасные аэродромы Внуково и Домодедово, сообщили в Минтрансе. С 09:00 мск до 11:00 мск Шереметьево приостанавливал прием рейсов для уборки, за это время вывезли 720 тонн снега.

За ночь и утро в Москве выпало 11 см осадков при месячной норме 53 см, снегопад продолжается. По состоянию на 12:00 мск аэропорты столицы приняли и отправили 405 рейсов, за последний час — 66. С начала суток отменили 17 вылетов, еще восемь рейсов задержали более чем на два часа.

Аэродромные службы всех четырех воздушных гаваней переведены на усиленный режим, задействованы сотни единиц спецтехники. Продолжается очистка взлетно-посадочных полос и перронов для обеспечения безопасности полетов и выполнения рейсов с минимальными отклонениями. С выдачей багажа сложностей нет, обстановка в терминалах остается спокойной, подчеркнули в Минтрансе.

В Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. В петербургском Пулково отменили или задержали 16 рейсов в столичные аэропорты, большинство — в Шереметьево.