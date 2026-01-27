В Великобритании на минувшей неделе разразился громкий скандал. Известная писательница Вэл Макдермид рассказала о том, как издательство назначило ей «чуткого чтеца» для переиздания романов, написанных в 1990-е годы. «Чуткий чтец» обращал внимание на слова или предложения, которые могут сейчас оскорбить читателей, и требовал их замены. История получила широкий резонанс. Кто-то счел, что такая цензура должна оскорблять читателей куда больше, чем старые слова, и вспоминают о своих столкновениях с цензурой.

Вэл Макдермид назначили «чуткого чтеца», чтобы вырезать из ее старых книг оскорбительные высказывания

Макдермид, которую называют королевой детективного жанра, заявила, что заставлять писателей изменять свои прежние работы, чтобы «соответствовать» современным представлениям о приличиях, «бесчестно»… На вопрос, обиделась ли она, что ей назначили «чуткого чтеца», она ответила: «Мне скорее было смешно, чем обидно… Я не вижу смысла возвращаться и переписывать свои ранние работы, чтобы привести их в соответствие с современными реалиями».

Простите, но цензура классики ради чувств неженок 2026 года — преступление против литературы

У «чутких чтецов» в последние годы было много работы. Ведь мы — такие нежные цветочки, понимаете, а писателей, которые в старые дурные времена просто из кожи вон лезли, чтобы быть грубыми, так много… (Многие авторы.— “Ъ”) согласились с… редактированием своих книг, написанных в 1980-е и 1990-е годы, при их переиздании. Но разве сам факт этого не является более оскорбительным, чем любые слова, которые заставили бы побледнеть… чувствительных читателей?

Как «чуткие чтецы» сделали издательское дело более расистским

Книжная индустрия стала передовой… культурных войн… (Эти войны.— “Ъ”) формируются не только политикой, но и моральной паникой, нападками (в соцсетях.— “Ъ”), растущим страхом обидеть кого-либо… Растет популярность так называемых чутких чтецов, возмущение в соцсетях используется как оружие… Это заставляет издателей быть более осторожными и политически конформистскими в ущерб большой литературе… Издательства теперь занимаются новой формой контроля, которая сдерживает творческую свободу, сужает круг историй, которые можно рассказывать и, в конце концов, относится к читателям и писателям как к существам слишком хрупким, чтобы самостоятельно справляться с дискомфортом или сложностями.

«Такой же толстый, как Генрих VIII. Фраза, которую мне запретили использовать в своем романе»

Как бы мы описали Генриха VIII в зрелом возрасте? Возможно, как полноватого? Круглого? Крепкого? А может, назвали бы его просто «толстым»?.. Но именно это слово было запрещено, когда один из моих романов выходил в Бразилии… В книге я описывала человека, делая его таким же круглым, как Генрих VIII в годы своего заката. Но бразильскому редактору, отвечающему за чуткость, это не понравилось, и он предложил, чтобы оно было удалено… Я знаю, мы становимся глупее… Но я не верю, что мы дошли до того, что читатели не могут отличить поведение определенного персонажа от того, как этот самый читатель должен вести себя в реальной жизни. (Из колонки писательницы Софии Мани-Куттс.— “Ъ”).

