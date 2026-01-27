Роскомнадзор запланировал антинаркотические семинары для редакций СМИ

Роскомнадзор намерен организовать для редакций средств массовой информации серию антинаркотических семинаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план мероприятий Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.

Мероприятия направлены на предотвращение публикации материалов со сведениями о способах изготовления и использования наркотических и психотропных веществ, а также местах их приобретения и культивирования наркосодержащих растений. Отдельно подчеркивается недопустимость пропаганды их употребления и распространения иной информации, запрещенной законодательством России.

Стратегия государственной антинаркотической политики до 2030 года утверждена указом президента РФ. Основными целями названы охрана здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности, а также снижение рисков, связанных с распространением запрещенных веществ.