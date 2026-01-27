Республики СКФО лидируют в стране по просроченной ипотеке

Жители Ингушетии, Дагестана и Тывы возглавили рейтинг российских регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, показывают свежие данные Банка России, проанализированные РИА Новости. В Ингушетии доля просроченных кредитов достигла 10,8% от общего объема выданной ипотеки, в Дагестане — 4,5%, в Тыве — 4,2%. Эксперты связывают это с высоким ростом просрочек в 2025 году из-за удорожания кредитов: средняя ставка по ипотеке превысила 20%, а реальные доходы в этих регионах отстают от общероссийских на 20–30%.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) доминирует в антирейтинге: Чечня заняла четвертое место с 3,7%, Северная Осетия — пятое с 3,6%, Карачаево-Черкесия — шестое с 2,8%, Кабардино-Балкария — седьмое с 1,97%. Банки отмечают, что в СКФО выдают ипотеку активнее среднего по России — на 15–20% больше на душу населения, но низкая занятость (уровень безработицы в Ингушетии 25%, в Дагестане 12%) и низкие зарплаты усложняют выплаты. В 2025 году ЦБ ужесточил правила: ввел лимиты по долгам (ПДН не выше 50%) и надбавки к ставкам для рискованных регионов, что сократило выдачу на 10% в СКФО.

На этом фоне банки реже реструктурируют долги — одобряют только 30% заявок в СКФО, требуя справок о доходах. В Краснодарском крае (1,7%) и Адыгее (1,4%) ситуация лучше благодаря туризму и агросектору, но общий тренд тревожит: общий портфель ипотеки в России превысил 15 трлн руб., просрочки — 1,2% в среднем. Жители СКФО рискуют кредитными историями и банкротствами по 127-ФЗ.

При этом наименьшая доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки зафиксирована в Кузбассе, где составляет 0,09%, а также в Ненецком автономном округе — 0,2%, а в Архангельской области — 0,41%. В пятерку регионов с лучшей платежной дисциплиной также вошли Бурятия и Чувашия с показателями 0,43% и 0,46% соответственно, отмечают в агентстве.

