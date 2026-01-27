Китайская Anta Sports станет владельцем Puma

Семья французских миллиардеров Пино согласилась продать свою долю в германском производителе спортивной одежды Puma китайской Anta Sports. Последняя станет крупнейшим акционером Puma. По условиям сделки Anta выкупит у Groupe Artemis 29,06% акций Puma за €1,5 млрд. Вся сумма будет выплачена наличными.

Переговоры между Anta и семьей Пино продолжались несколько месяцев, а в списке претендентов на Puma также были китайская Li Ning и японская Asics. При этом в Artemis долгое время опровергали слухи о продаже своей доли в Puma.

Прошлый год оказался неудачным для Puma: компания испытывала серьезные финансовые проблемы из-за конкуренции и тарифов Дональда Трампа. После объявления о сделке с Anta акции германского производителя выросли в цене на 8,6%.

Кирилл Сарханянц