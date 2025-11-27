Anta Sports рассматривает возможность покупки Puma

Третий по величине в мире производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря китайская компания Anta Sports изучает возможность покупки германской Puma. Как стало известно агентству Bloomberg из осведомленных источников, в настоящий момент Anta консультируется по поводу стоимости возможной сделки и занята поиском потенциальных инвестпартнеров.

Anta Sports, основанная в 1991 году, владеет более чем десятком брендов, включая Jack Wolfskin, Fila, Sprandi, Descente, а также мажоритарную долю в Amer Sports, в портфеле которой такие бренды, как Salomon, Arc’teryx и Wilson. Компания по объему выручки уступает только Nike и Adidas. Акции компании торгуются на бирже Гонконга и с начала года выросли на 9%. Рыночная капитализация компании достигла почти $31 млрд.

Anta не единственный игрок на рынке, присматривающийся к Puma. В числе других — китайская Li Ning, которая уже обсуждает с банками условия финансирования потенциальной сделки, а также японская Asics. Сейчас рыночная стоимость Puma составляет $2,9 млрд, акции компании в этом году подешевели на 62%. Главному акционеру Puma — холдинговой компании Artemis французской семьи Пино — принадлежат 29%.

Алена Миклашевская