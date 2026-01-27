Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил Владимира Путина, что все его поручения выполняются. «Не гружу вас сложностями, трудностями по одной простой причине: это наша уже компетенция. Что вас грузить? Вопросов, которые бы потребовали вашего внимания, на сегодняшний день нет. Большое спасибо от жителей нашего города», — этими словами завершил доклад президенту господин Беглов. Владимир Путин лаконично ответил: «Спасибо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча главы государства с градоначальником состоялась накануне в Малом выставочном зале Государственного Эрмитажа.

В ходе беседы Александр Беглов отчитался о выполнении поручений президента по вопросам поддержки ветеранов и блокадников: сняты ограничения для получения знака «Житель блокадного Ленинграда». Он сообщил, что Петербург в 2025 году выполнил нацпроекты и региональные программы на 100%. Бюджет города остается социально ориентированным — 52% расходов идут на социальную отрасль.

Также губернатор о рассказал масштабных стройках. В их числе возведение высокоскоростной магистрали Петербург — Москва, Большого Смоленского моста, трамвайной линии «Славянка» и новых станций метро. Кроме того, глава Северной столицы говорил о строительстве школ и детских садов, развитии среднего профобразования под нужды промышленности, инвестпроектах в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург», а также достижениях в области медицины, программе «Серебряный возраст», поддержке участников СВО и их семей, экологических и культурных проектах. Отдельно Александр Беглов упомянул о вкладе Петербурга в восстановление Мариуполя.

Артемий Чулков