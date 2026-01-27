Нижегородским предприятиям начислили 630 млн рублей за сверхнормативные стоки

Обслуживающее водопроводные сети АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, принадлежит Нижнему Новгороду) в 2025 году начислило абонентам более 630 млн руб. платы за негативное воздействие на систему водоотведения. 95% начислений уже оплачено, сообщили на предприятии 27 января.

В минувшем году ОКО по сравнению с предыдущим увеличило количество обследований почти в 20 раз, до 1146. Повышенное внимание уделяли контролю 239 крупных абонентов, ежедневно сливающих в централизованную систему водоотведения более 30 куб. м сточной жидкости каждый. На особом контроле находятся 29 предприятий с объемом стоков более 200 куб. м в сутки.

Проверки проводят для недопущения несанкционированных сливов запрещенных веществ, наносящих вред биологической очистке сточной жидкости. Сбрасываемые вне нормативов вещества создают избыточные газы, переполняют коллекторы и могут привести к выводу очистных сооружений из строя, добавили в ОКО.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 10 месяцев 2025 года ОКО начислил абонентам за негативное воздействие 450 млн руб.

Галина Шамберина