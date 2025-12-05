ОКО кратно увеличил число обследований стоков нижегородских предприятий

АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, бывшее «Теплоэнерго») в Нижнем Новгороде начислило абонентам 450 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 10 месяцев 2025 года. Из них 136 млн — за сброс загрязняющих веществ сверх нормативов состава сточных вод, сообщили в пресс-службе предприятия 5 декабря.

313 млн руб. начислено за воздействие на централизованную систему водоотведения. Все собранные средства за негативное воздействие направят на модернизацию сетей и сооружений.

В ОКО добавили, что в число крупных абонентов входят 239 предприятий, которые ежедневно сливают в систему водоотведения более 30 куб. м сточной жидкости. На особом контроле находятся 29 предприятий с объемом стоков свыше 200 куб. м в сутки.

В 2025 году специалисты ОКО кратно увеличили число обследований промпредприятий. За январь — октябрь проведено 864 обследования, что в 10 раз больше в сравнении со всем 2024 годом.

Галина Шамберина