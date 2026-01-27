Профессора ДВФУ арестовали по делу о попытке сбыта 7 г марихуаны

Советский районный суд Владивостока на два месяца арестовал профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Женщина собиралась незаконно сбыть 7,76 г марихуаны. Возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов Приморского края.

Сотрудники полиции задержали женщину 22 января. Продать марихуану она не успела. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.