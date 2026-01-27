В ижевских школах планируют создать секции по пилотированию дронов

В школах Ижевска планируют создать секции пилотирования БПЛА для старшеклассников, такой проект совместно с учебными заведениями в 2026 году будет реализовывать учебно-методический центр (УМЦ) госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Стратегию развития УМЦ ведомство представило 23 января. «В 2026 году мы приступаем к его репозиционированию в центр комплексной безопасности Удмуртии»,— отметил председатель госкомитета Андрей Шуткин.

Ключевые задачи УМЦ на 2026 год:

Развитие консалтинговых услуг для предприятий, таких как проверка документов по гражданской обороне и разработка обучающих программ

Запуск проекта по созданию секций пилотирования дронов для старшеклассников совместно с ижевскими школами

Создание экспертного подкаста и единого информационного ресурса для поддержки организаций республики

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что УМЦ запустил совместные с Минобороны РФ курсы по подготовке операторов беспилотников и специалистов сети наблюдения и защиты населения. В 2025 году обучение прошли 10 операторов, из них девять приступили к выполнению боевых задач в зоне СВО.

В 2025 году центр получил аккредитацию для оказания образовательных услуг и начал проводить курсы по оказанию первой помощи, обучать работе в «РедОС» (российская операционная система для серверов и рабочих станций), а также выпустил пробную партию детских книжек по безопасности при «взаимодействии с четырьмя стихиями».

Владислав Галичанин