В Удмуртии запустили совместные с Минобороны курсы по подготовке операторов БПЛА

В Удмуртии запустили курсы для подготовки операторов FPV-дронов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. После прохождения десятидневной программы выпускников распределят в подразделения БПЛА Минобороны РФ. Обучение организовано Учебно-методическим центром госкомитета республики по делам ГО и ЧС.

«Обучение проводится на бесплатной основе при соблюдении ряда условий, отсутствии противопоказаний к прохождению военной службы, в том числе в рядах FPV-подразделениях, и только после заключения контракта с Минобороны РФ. Реализуем обучение на курсе совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту Удмуртии»,— рассказал председатель госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Программа состоит из теории, симуляционной и летной практики в помещении и на полигоне, обучения обслуживанию и ремонту БПЛА и работе с программным обеспечением. После окончания курса выдается удостоверение установленного образца.