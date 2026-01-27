КамАЗ и НГА договорились о двусторонних поставках автокомпонентов

ПАО «КамАЗ» и АО «Нижегородские грузовые автомобили» договорились о двусторонних поставках автокомпонентов для сборки грузовиков в Набережных Челнах и Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в КамАЗе.

В частности, представители предприятий обсудили возможность применения двигателей КамАЗ для линейки грузовиков «Валдай», которые станут альтернативой китайским моторам, говорится в сообщении. Гендиректор нижегородской компании Руслан Греков отметил, что унификация и использование ключевых компонентов в продукции автозаводов обеспечит загрузку производств, увеличит локализацию и сократит себестоимость компонентов. В конечном итоге это позволит российским производителям конкурировать с китайскими компаниями, полагает господин Греков.

Кроме двигателей нижегородское предприятие присматривается к коробкам передач «ЦФ Кама», дочернего предприятия КамАЗа. Также компании обсудили поставки в Нижний Новгород мостов, рам и других автокомпонентов. В свою очередь КамАЗ заинтересован в легком дизельном двигателе НГА для выпуска легких коммерческих автомобилей.

Как писал «Ъ-Приволжье», АО «Нижегородские грузовые автомобили» арендовало у ГАЗа площадку для выпуска седельных тягачей «Валдай» разной тоннажности.

Владимир Зубарев