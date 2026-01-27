Основатель «Рувики» заявил об отсутствии госфинансирования

Онлайн-энциклопедия «Рувики» развивается без привлечения госфинансирования, заявил ее основатель Владимир Медейко. По его словам, проект использует в том числе доходы от монетизации.

«У "Рувики" частные инвесторы, у нас работает монетизация, необходимости в государственном финансировании у нас не было»,— сказал господин Медейко в интервью ТАСС.

Как утверждает основатель «Рувики», декабрьский опрос показал, что пользователи считают ее «самой красивой с точки зрения интерфейса». Он заверил, что у «Рувики» нет задачи переманить людей из Википедии. «Прекрасно, что есть два проекта, а у читателей выбор — где получать информацию»,— добавил Владимир Медейко.

«Рувики» запустили в июне 2023 года. На момент основания проекта в основу легли все 1,9 млн статей из русскоязычной «Википедии». Господин Медейко говорил, что в 2025 году месячная аудитория портала выросла до 13 млн человек. С этого года «Рувики» запретила редактировать статьи пользователям без верификации.