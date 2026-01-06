«Рувики» запретила редактировать статьи пользователям без верификации

С 1 января вносить правки в статьи онлайн-энциклопедии «Рувики» могут только верифицированные пользователи. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). По его словам, пройти верификацию смогут не все — предпочтение отдается авторам, «которые имеют профильное образование и опыт работы с информацией».

«По сравнению с "Википедией" это принципиально иной путь развития, ведь американский ресурс сознательно снижал порог вхождения, предлагая стать энциклопедистом кому угодно,— написал господин Горелкин в Telegram-канале.— Мы видим, к чему это привело: правила там теперь диктуют анонимы, а всех несогласных с пропагандистским дискурсом оттуда выкинули без оглядки на регалии».

По мнению Антона Горелкина, онлайн-энциклопедия должна действовать по тем же правилам, «которыми руководствуются классические научные издания». «Конечно, новаторские подходы тоже должны поощряться — хотя тот же ИИ-ассистент в "Рувики" находится под строгим контролем редакции»,— добавил депутат.

«Рувики» начала работу в июне 2023 года. На момент основания проекта в основу легли все 1,9 млн статей из русскоязычной «Википедии». Месячная аудитория портала выросла в 2025 году до 13 млн человек, сообщал гендиректор «Рувики» Владимир Медейко «Газете.ru».