Комитеты Совета федерации одобрили кандидатуры на посты заместителей генпрокурора

Комитеты Совета федерации на совместном заседании рекомендовали одобрить верхней палате кандидатуры Сергея Табельского и Сергея Бажутова на должности заместителей генерального прокурора Александра Гуцана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На господина Бажутова, по словам заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, присутствовавшего на заседании, планируется возложить решение вопросов, связанных с деятельностью главного управления (ГУ) Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. Сергей Табельский в случае его назначения будет контролировать деятельность управления по рассмотрению обращений и документированному обеспечению отдела контрольно-ревизионной работы главного управления обеспечения деятельности Генпрокуратуры.

В заседании приняли участие комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, а также по регламенту и организации парламентской деятельности.

Сергей Табельский с 2017 года занимает пост прокурора Краснодарского края. Ранее он возглавлял надзорное ведомство в Калмыкии и Калининградской области. Сергей Бажутов возглавляет главное уголовно-судебное управление Генпрокуратуры — отвечает за гособвинение в судах. До этого он занимал должности прокурора в Камчатском крае, Новгородской области и Республике Коми.

Представление президента России Владимира Путина о назначении заместителей генпрокурора поступило в Совет федерации 21 января. Согласно установленной процедуре, верхняя палата парламента консультирует главу государства по поводу приемлемости представленных кандидатур, вслед за чем президент может принять окончательное решение об их назначении.

Подробнее о грядущих назначениях — в материале «Прокурорский приход».

Степан Мельчаков