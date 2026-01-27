Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево снова принимает самолеты на прилет, сообщила пресс-служба авиагавани. Аэропорт работает в полном объеме по скорректированному расписанию.

Шереметьево работал в ограниченном режиме с 9:00 мск. Пресс-служба аэропорта предупредила, что из-за сложных погодных условий наземное обслуживание самолетов на аэродроме, а также пассажиров в терминале может занять больше времени. В авиагавани заявили, что скоплений людей в терминалах нет.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега, предупреждение действует до полудня 29 января. По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в столице будет –4...–6°C, сильный снег, снежные заносы и гололедица, по области температура может опуститься до –9°C. Аэропорты Внуково и Жуковский сообщили, что выпускают и принимают самолеты без задержек.