В Димитровграде продолжается рост заболеваемости мышиной лихорадкой

За четвертую календарную неделю 2026 года в Димитровграде зарегистрировано 12 новых случаев заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, в народе именуют мышиной лихорадкой). Об этом сообщило Межрегиональное управление №172 Федерального медико-биологического агентства России (занимается вопросами санэпиднадзора в городе атомщиков).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным управления ФМБА, за период с 10 октября 2025 года по 25 января 2026 года всего на территории Димитровграда зарегистрировано 228 случаев ГЛПС. Интенсивный показатель заболеваемости составил 19,8 случая на 10 тыс. населения.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ситуацией с резким ростом заболеваемости ГЛПС в Ульяновской области обеспокоены в правительстве региона, эта тема на прошлой неделе обсуждалась на заседании штаба по комплексному развитию региона по руководством губернатора Алексея Русских. Как доложила на совещании глава регионального управления РПН Елена Дубовицкая, «на территории Ульяновской области сложилась неблагоприятная и неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ГЛПС, такая высокая заболеваемость не регистрировалась в последние 10 лет». Всего заболевания ГЛПС зарегистрированы на 17 административных территориях (городах и районах) региона, наиболее неблагополучная ситуация в Инзенском районе (интенсивный показатель — 112), в Барышском (94), в Мелекесском (71). Управлением РПН разработан ряд мер по выявлению очагов и предотвращению распространения болезни.

Андрей Васильев, Ульяновск