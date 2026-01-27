Единого оператора для онлайн-казино в России выберет Путин

Глава Минфина Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать онлайн-казино, чтобы ежегодно получать до 100 млрд руб. дополнительных доходов в бюджет. При этом ведомство настаивает на соблюдении некоторых условий, узнал «Ъ».

В их числе — уполномочить единого оператора управлять организацией и работой онлайн-казино. Кандидатуру, по задумке Минфина, должно будет предложить правительство, а утвердить — президент своим распоряжением.

Также предлагается закрепить для онлайн-казино механизм приема ставок через Единый центр учета переводов ставок, как у букмекеров. Администрирование налога (30% ежемесячно) предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр».

