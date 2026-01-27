Количество нарушений в закупках в Свердловской области снизилось в три раза

В Свердловской области по итогам 2025 года в три раза снизилось количество нарушений в закупках по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщили представители регионального управления федеральной антимонопольной службы (ФАС) на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителем УФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руководителем УФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Количество жалоб, как заявил руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов, осталось примерно на том же уровне, однако 70% из них оказываются необоснованными. При этом в два раза выросло количество жалоб на действия госкорпораций, в первую очередь энергетических. Это, как пояснил господин Шалабодов, связано с активным обновлением сетей и большим количеством закупок, проводимых компаниями.

По словам представителей ведомства, в этом году выявили 10 нарушений, связанных с картелями, — это в три раза больше, чем в 2024 году. При этом обнаруживают сговоры не только между участниками закупок, но и между участниками и организаторами. В частности, ведомство выявило и передало в силовые органы данные о неправомерной закупке МБУ «Центр организации движения» в Екатеринбурге.

Всего в бюджет возместили около 110 млн руб. убытков и штрафов.

Напомним, в I полугодии 2025 года УФАС выявило нарушения в трети контрактов, которые проверяло. Количество жалоб по сравнению с I полугодием 2024 года выросло на 7%.

Анна Капустина