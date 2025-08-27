В Свердловской области ФАС нашла нарушения в трети проверенных контрактов

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области в I полугодии 2025 года нашло нарушения в каждом третьем контракте, проверенном внепланово. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель управления Дмитрий Шалабодов.

Количество жалоб по сравнению с I полугодием 2024 года выросло на 7% и составило 289. Половина жалоб касалась закупок на нужды Свердловской области. Внеплановых проверок было 246, что на четверть больше показателей аналогичного периода прошлого года. 90 поставщиков было включено в реестр недобросовестных.

В I полугодии свердловское УФАС возбудило 358 дел об административных правонарушениях, что в 2,4 раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Господин Шалабодов пояснил, что это связано с тем, что в прошлом году ведомство проводило сплошные проверки закупок у субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), что привело к серьезному росту показателей. Всего за первое полугодие УФАС начислило 29,6 млн руб. штрафов, по постановлениям службы было оплачено 28,7 млн руб.

За первую половину года в управление поступило 313 жалоб на нарушение законодательства о рекламе, по 41 были возбуждены дела. В том числе УФАС обнаружило рекламу системы «Фрисби24» на квитанциях о коммунальных платежах. При этом при использовании система взимает комиссию. Управление выявило два нарушения: во-первых, наличие рекламы на квитанциях, во-вторых — несоблюдение законодательства о рекламе финансовых организаций в тексте самой рекламы. Объявление признали ненадлежащим.

За полгода в УФАС выявили пять случаев сговора. В частности, это контракт на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле. Ведомство определило, что для МУП «Тагилдорстрой» создали преимущественные условия в аукционе. Помимо этого, ФАС выявила картельный сговор в аукционе на поставку тест-полосок для измерения уровня глюкозы. По данным ведомства, компании «Промед», «Группа Медиалайн» и «Кардея» заключили соглашение о поддержании цен в 15 аукционах и одном запросе котировок. Общая сумма заключенных контрактов составила 268,21 млн руб.

Управление выявило нарушение закона о конкуренции: организатор аукциона ООО «АМК» с участником ООО «Антей» заключили сговор, ограничив конкуренцию при продаже арестованного имущества почти на 85 млн руб. Победитель торгов — ООО «Антей» — был связан с организатором. При этом второй участник торгов получил от «Антея» безвозмездный займ для оплаты услуг торговой площадки аукциона и задатка. Заявки были подготовлены одним лицом, а цена в них отличалась минимально. Для того, чтобы другим участникам было сложнее найти объект, заявитель неверное указал его на ГИС «Торги».

Анна Капустина