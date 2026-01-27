ФСБ может получить право отключать проводной интернет и телефонную связь

Госдума 27 января в первом чтении рассмотрит законопроект об отключении связи по запросу ФСБ, сообщает ТАСС. Инициатива предполагает, что операторы не будут нести ответственность за отключение связи для клиентов, если таковое связано с соответствующим запросом ФСБ.

Изменения могут внести в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи». Согласно ФЗ, услуга связи — это «деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений».

Законопроектом предлагаются такие изменения:

к обязательствам операторов связи добавить приостановку оказания услуг связи «при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности»;

правила оказания услуг связи дополнить фразой: «Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов федеральной службы безопасности».

Правительство внесло законопроект в Госдуму 14 ноября. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимы для урегулирования отношений в области безопасности и противодействия терроризму. 9 декабря законопроект поддержал Комитет Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. При предварительном рассмотрении инициативы статс-секретарь – заместитель главы Минцифры Иван Лебедев объяснил, что поправки вызваны многочисленными судебными претензиями к операторам. Он говорил, что работу сотовой связи необходимо ограничивать при налете беспилотников.