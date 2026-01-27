Челябинскому минстрою отказали во взыскании субсидии с администрации Аргаяша

Арбитражный суд Уральского округа не удовлетворил жалобу министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области по делу о взыскании 24,7 млн руб. с администрации Аргаяшского округа. Постановление апелляционной инстанции, отказавшей ведомству в иске, остается в силе. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Оспариваемый судебный акт принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 13 августа прошлого года. Тогда он отменил решение первой инстанции о взыскании 24,7 млн руб. с администрации Аргаяшского округа. Это средства субсидии, предоставленной на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Причина, по которой минстрой потребовал вернуть часть денег, стало нарушение сроков сдачи объекта. Согласно судебным документам, ввести ФОК в эксплуатацию нужно было в 2023 году, но это сделали только в мае 2024-го.

В суде представители муниципалитета заявляли, что субсидия была освоена полностью, спортивный объект построен. Апелляционная инстанция сочла это достаточным аргументом в пользу того, что программа, на которую были выделены средства, выполнена.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», взыскание части субсидии, выделенной на строительство спортивного объекта, также смогла оспорить администрация Усть-Катавского округа. Требования в размере более 28 млн руб. предъявил минстрой Челябинской области, вновь заявив о пропуске срока введения ледовой арены в эксплуатацию. Однако администрация смогла доказать, что это произошло из-за несвоевременной инспекторской проверки структурой правительства.

Ольга Воробьева