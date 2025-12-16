Решение докатилось до отмены

Администрация Усть-Катавского округа смогла обжаловать решение суда о взыскании более 28 млн руб. субсидий, выделенных на строительство ледовой арены. Требования предъявило министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области в октябре 2024 года. Истец заявлял, что администрация не сдала спортивный объект в эксплуатацию вовремя. Первая инстанция удовлетворила иск в июле этого года, однако ответчик не согласился с решением. По данным администрации Усть-Катава, ледовую арену не удалось зарегистрировать в срок из-за того, что структура правительства региона не провела вовремя инспекторскую проверку.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании более 28 млн руб. субсидии с администрации Усть-Катава в пользу министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области из-за несвоевременной сдачи в эксплуатацию ледовой арены. Удовлетворена жалоба мэрии, сообщается в картотеке дел.

Решение, которое оспаривала администрация Усть-Катавского городского округа, принял Арбитражный суд Челябинской области 3 июля. Заявление регионального минстроя рассматривалось около десяти месяцев. Требования ведомства включали 27,3 млн руб. основного долга и более 1,1 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами, начисленные с 1 июня по 30 августа 2024-го.

Минстрой Челябинской области утверждал, что администрация Усть-Катава не сдала вовремя в эксплуатацию ледовую арену, на которую выделялось 273,2 млн руб. субсидий из регионального бюджета. Спортивный объект должны были зарегистрировать в конце 2023 года, однако мэрия сделала это только 18 января 2024-го. Первая инстанция согласилась с доводами министерства и удовлетворила иск.

Согласно документам суда, представители администрации Усть-Катава, обжалуя решение, указывали на то, что первая инстанция не учла следующие моменты: ледовая арена была построена в установленные сроки, ее регистрация затянулась из-за обстоятельств, не зависящих от муниципальных органов власти.

«Апеллянт отмечает, что бюджет Усть-Катавского городского округа является социально ориентированным и глубоко дотационным, в связи с чем взыскание существенной суммы по иску министерства негативным образом повлияет на все сферы деятельности муниципального образования»,— отмечено в определении суда.

Ранее администрация Усть-Катавского округа в ответ на запрос „Ъ-Южный Урал“ комментировала, что ледовую арену пришлось зарегистрировать позже из-за переноса сроков внеплановой проверки. Инспекторы главного управления государственного строительного надзора Челябинской области назначили ее на период с 26 декабря 2023-го по 16 января 2024 года.

«В связи с плохими погодными условиями на территории Челябинской области и снежными заносами на федеральной трассе М5 представители главного управления Госстройнадзора региона не смогли выехать на проверку 26-29 декабря. С 1 по 8 января были праздничные нерабочие дни. Проверка состоялась только 16 января 2024 года. 17 января получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 18 января он поставлен на государственный учет»,— рассказали в администрации Усть-Катава.

Строительство ледовой арены имени тренера Валерия Знарка началось в ноябре 2021 года. Объект появился на улице Автодорожной. Ледовая арена представляет собой двухэтажное здание площадью 3,8 тыс. кв. м с трибунами на 120 мест. Согласно данным с сайта госзакупок, контракт на строительство стоимостью 409 млн руб. был заключен с компанией «Менеджмент сити». Пресс-служба правительства Челябинской области 11 октября 2024 года сообщала о торжественном открытии ледовой арены в Усть-Катаве в присутствии губернатора Алексея Текслера.

Осенью прошлого года минстрой Челябинской области направил 15 исков к 12 муниципалитетам региона, в которых требовал взыскать задолженности, неосновательное обогащение, а также проценты за пользование деньгами на общую сумму более 150 млн руб. Основаниями для этого в большинстве случаев стало нарушение сроков сдачи социальных объектов в эксплуатацию.

Так, согласно картотеке арбитражных дел, суд взыскал почти 25 млн руб. с администрации Аргаяшского района; 12,8 млн руб. — с администрации Нязепетровского района; 3,7 млн руб. — с администрации Верхнеуральского муниципального округа; 4,6 млн руб. — Карталинского округа. Три заявления к Уйскому, Октябрьскому и Чебаркульскому районам на общую сумму 7,5 млн руб. были отозваны. В настоящий момент суд рассматривает еще шесть исков на общую сумму более 70 млн руб. к администрациям Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Троицка, Уйского, Аргаяшского и Катав-Ивановского районов.

Ольга Воробьева