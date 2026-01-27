Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой Australian Open

Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко обыграла 27-ю ракетку мира американку Иву Йович в четвертьфинале Australian Open. Она стала первой полуфиналисткой турнира.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0. Следующая соперница Арины Соболенко определится в матче между третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф и украинкой Элиной Свитолиной (12-я в рейтинге WTA).

Белоруска в четвертый раз подряд пробилась в полуфинал Australian Open. Дважды она становилась победительницей мельбурнского мейджора (2023, 2024). В прошлом году Арина Соболенко в финале проиграла американке Мэдисон Киз.

В мужском одиночном разряде первым полуфиналистом стал немец Александр Зверев, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В четвертьфинале он со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) одолел американца Лернера Тьена (29-й в рейтинге). В следующем матче он встретится с победителем встречи между испанцем Карлосом Алькарасом (1) и австралийцем Алексом де Минором (6). В 2025 году Зверев дошел до финала Australian Open, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд соревнования составляет почти $75 млн. Состязание завершится 1 февраля.

Таисия Орлова