Почти 1,4 тысячи раз жители Удмуртии записались к врачу через мессенджер Мах

1,37 тыс. раз записались на прием к врачу через мессенджер Мах жители Удмуртии с 16 января. Как сообщил в Telegram руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлев, сервис стал особенно интересен представителям молодежи.

О появлении чат-бота в мессенджере для записи на прием к врачу «Ъ-Удмуртия» писал 16 января. Записи через регистратуру, портал «Госуслуги» или по телефону остаются доступными.