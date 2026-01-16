В мессенджере Max появился чат-бот для записи к врачу в Удмуртии

Жителям Удмуртии стал доступен новый способ дистанционной записи к врачу — через национальный мессенджер Мax. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чтобы запланировать прием в медучреждении через мессенджер, необходимо найти и запустить чат-бота «Удмуртия. Запись к врачу». Далее необходимо ввести свой СНИЛС и дату рождения, указать нужного врача, после чего система предложит доступных специалистов, свободную дату и время приема. Запись через регистратуру, портал «Госуслуги» и по номеру телефона остается доступной.

Напомним, в 59 удмуртских магазинах ввели возможность подтверждать свой возраст через мессенджер Мах. Вместо бумажного паспорта можно использовать QR-код. При его сканировании продавец может удостовериться в возрасте покупателя без получения его персональных данных. Код обновляется каждые 30 секунд.

Владислав Галичанин