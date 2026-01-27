Минфин предложил легализовать онлайн-казино: что известно об инициативе

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту рассмотреть возможность легализации онлайн-казино. Идея предполагает создание единого оператора, введение налогов и усиление контроля над рынком азартных игр в интернете. По оценке ведомства, это может принести бюджету до 100 млрд руб. в год и сократить масштабы нелегального сектора. Главное об инициативе — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В чем суть инициативы Согласно предложению Минфина, ключевые элементы модели могут выглядеть так: Будет создан специальный оператор онлайн-казино по решению президента;

Ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами;

Оператор будет перечислять ежемесячно не менее 30% от выручки (за вычетом выигрышей);

Россияне смогут играть в онлайн-казино с 21 года;

Администрирование налога предлагается передать Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ). Оператор и регулятор также должны участвовать в профилактике игровой зависимости;

По оценке Минфина, при легализации онлайн-казино федеральный бюджет может получать около 100 млрд руб. в год.

Зачем еще нужна легализация Главный аргумент сторонников реформы — масштабы нелегального рынка.

Онлайн-казино в России сейчас полностью запрещены.

Легально в интернете работают только букмекеры и тотализаторы.

Объем легального рынка ставок в 2024 году Минфин оценивал в 1,7 трлн руб.

Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете — более 3 трлн руб. ежегодно.

По данным отраслевых оценок, доля нелегального рынка может составлять от 20% до 40%.

Депозиты нелегальных онлайн-казино оцениваются до $2 млрд в месяц.

Сторонники легализации считают, что государство сейчас теряет значительные налоговые поступления и не контролирует финансовые потоки. Как устроен рынок Легально играть в казино в России можно только в специальных игорных зонах: «Красная Поляна» (Сочи),

«Янтарная» (Калининградская область),

«Приморье» (Приморский край),

«Сибирская монета» (Алтайский край),

«Золотой берег» (Крым). Онлайн-казино остаются вне закона: лицензии не выдаются, реклама запрещена, сайты блокируются Роскомнадзором и ФНС. За последние годы регуляторы выявили сотни тысяч сайтов нелегальных операторов.