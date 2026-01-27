Минфин предложил легализовать онлайн-казино: что известно об инициативе
Силуанов предложил Путину легализовать онлайн-казино в России
Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту рассмотреть возможность легализации онлайн-казино. Идея предполагает создание единого оператора, введение налогов и усиление контроля над рынком азартных игр в интернете. По оценке ведомства, это может принести бюджету до 100 млрд руб. в год и сократить масштабы нелегального сектора. Главное об инициативе — в материале «Ъ».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В чем суть инициативы
Согласно предложению Минфина, ключевые элементы модели могут выглядеть так:
Будет создан специальный оператор онлайн-казино по решению президента;
Ставки будут приниматься через Единый центр учета переводов ставок по аналогии с букмекерами;
Оператор будет перечислять ежемесячно не менее 30% от выручки (за вычетом выигрышей);
Россияне смогут играть в онлайн-казино с 21 года;
Администрирование налога предлагается передать Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ). Оператор и регулятор также должны участвовать в профилактике игровой зависимости;
По оценке Минфина, при легализации онлайн-казино федеральный бюджет может получать около 100 млрд руб. в год.
Зачем еще нужна легализация
Главный аргумент сторонников реформы — масштабы нелегального рынка.
Онлайн-казино в России сейчас полностью запрещены.
Легально в интернете работают только букмекеры и тотализаторы.
Объем легального рынка ставок в 2024 году Минфин оценивал в 1,7 трлн руб.
Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете — более 3 трлн руб. ежегодно.
По данным отраслевых оценок, доля нелегального рынка может составлять от 20% до 40%.
Депозиты нелегальных онлайн-казино оцениваются до $2 млрд в месяц.
Сторонники легализации считают, что государство сейчас теряет значительные налоговые поступления и не контролирует финансовые потоки.
Как устроен рынок
Легально играть в казино в России можно только в специальных игорных зонах:
«Красная Поляна» (Сочи),
«Янтарная» (Калининградская область),
«Приморье» (Приморский край),
«Сибирская монета» (Алтайский край),
«Золотой берег» (Крым).
Онлайн-казино остаются вне закона: лицензии не выдаются, реклама запрещена, сайты блокируются Роскомнадзором и ФНС.
За последние годы регуляторы выявили сотни тысяч сайтов нелегальных операторов.
Как эксперты оценивают инициативу
Часть участников рынка поддерживает инициативу Минфина, считая ее шагом к более прозрачной и контролируемой модели.
Так, исполнительный директор букмекерской компании BetBoom Юрий Эрмантраут отмечает, что появление легального сегмента онлайн-казино может стать позитивным фактором для всей отрасли. По его словам, это соответствует мировой практике, где разные игровые направления усиливают рынок и делают его более зрелым.
Президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский обращает внимание на масштабы теневого сегмента. По его оценке, объем депозитов в нелегальных онлайн-казино достигает $2 млрд в месяц, что означает потерю значительных средств, которые могли бы направляться на развитие спорта. Он считает, что легализация могла бы частично вернуть эти потоки в правовое поле.
Гендиректор Fonbet Александр Парамонов допускает, что легализация онлайн-казино приведет к перераспределению аудитории и частичному оттоку игроков от легальных букмекеров. Однако при условии прозрачного регулирования и единых правил игры такая модель может быть выгодной для государства и отрасли в целом.
В то же время эксперты предупреждают о серьезных социальных рисках.
Исполнительный директор Ассоциации защиты прав участников азартных игр и лотерей Василий Рий указывает, что казино традиционно привлекают более широкую аудиторию, чем другие виды азартных игр, что может привести к росту игровой зависимости. Он считает необходимым создание жесткой системы контроля, включая единый операторский механизм, ограничение каналов доступа к онлайн-казино и введение дополнительных мер защиты игроков — таких как лимиты ставок, риск-профили и ограничения времени игры.